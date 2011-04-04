Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:klug Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.
Бачу, що п'ята колона на місці і працює. Якщо наші прикидаються дурниками, то Європа гратися не буде:
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман, Красовский, Прилепин и Скабеева.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.
«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.
Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України! Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.
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