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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1394139513961397

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:10

  Vorlon написав:klug
Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.

Бачу, що п'ята колона на місці і працює. Якщо наші прикидаються дурниками, то Європа гратися не буде:
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман, Красовский, Прилепин и Скабеева.

https://echo.msk.ru/news/2987641-echo.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:55

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.


«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.

Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України!
Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Санкции ЕС против совладельцев Альфа-банка не влияют на работу банка в Украине
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/1/683010/
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49

  Proofy написав:
  keep написав:что делать с зависшими долларами в Укргазе? забирать гривной и искать где купить? или не рыпаться до окончания, надеясь что отдадут как минимум той же гривной но по большему курсу ?

позже в долларе нельзя забрать что-ли?

отдадут ли в $$?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:25

Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Отдают ли сейчас депозиты???
Заканчивается $$$ депо что делать??? Я думаю что не один я такой....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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