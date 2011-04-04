Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:klug Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.
Бачу, що п'ята колона на місці і працює. Якщо наші прикидаються дурниками, то Європа гратися не буде:
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман, Красовский, Прилепин и Скабеева.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.
«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.
Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України! Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.
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Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
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ihorsic написав:Заканчивается $$$ депо что делать?
Продлить или держать на текущем как вариант С пачками налички сейчас тоже может быть не безопасно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
greenozon написав:Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.
«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.
Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України! Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.
Україна вже віддала всі борги світові. Нам світ винен.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).