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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1394139513961397

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:10

  Vorlon написав:klug
Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.

Бачу, що п'ята колона на місці і працює. Якщо наші прикидаються дурниками, то Європа гратися не буде:
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман, Красовский, Прилепин и Скабеева.

https://echo.msk.ru/news/2987641-echo.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:55

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.


«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.

Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України!
Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.
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КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Санкции ЕС против совладельцев Альфа-банка не влияют на работу банка в Украине
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/1/683010/
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:49

  Proofy написав:
  keep написав:что делать с зависшими долларами в Укргазе? забирать гривной и искать где купить? или не рыпаться до окончания, надеясь что отдадут как минимум той же гривной но по большему курсу ?

позже в долларе нельзя забрать что-ли?

отдадут ли в $$?
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:25

Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Отдают ли сейчас депозиты???
Заканчивается $$$ депо что делать??? Я думаю что не один я такой....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  ihorsic написав:Заканчивается $$$ депо что делать?

Продлить или держать на текущем как вариант
С пачками налички сейчас тоже может быть не безопасно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:10

  greenozon написав:Голова Рахункової палати Валерій Пацкан ініціює порушення питання щодо обнулення зовнішнього боргу України.


«Масштаб руйнувань в Україні, завданих агресією Росії колосальний! Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогодні зовнішній борг становить 1.6 трл грн або понад 57 млрд дол.

Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України!
Агресор буде знищений! І нас очікуватиме робота з відновлення країни!» - написав Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.

Україна вже віддала всі борги світові. Нам світ винен. 8)
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:22

Державна міграційна служба України (ДМС) тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг.

"В умовах воєнного стану Державна міграційна служба тимчасово призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, призупинено: видачу паспорта громадянина України та доставку виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів; вклеювання фотографії у паспорт громадянина України після досягнення 25- та 45-річного віку.

Зазначається, що всі, хто перебуває на території України, повинні мати при собі такі документи, що підтверджують особу: паспорт громадянина України у формі картки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:33

  greenozon написав:Державна міграційна служба України (ДМС) тимчасово призупинила роботу надання адмінпослуг.

Закрыли все отделения по всей Украине. Даже сайт не работает.
копейка
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