если реально кто-то сумасшедший отдаст $ - берите!
В гривнах - не понятно по какому курсу, и по обстоятельствам, может нужно будет пожрать купить.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16
если реально кто-то сумасшедший отдаст $ - берите!
В гривнах - не понятно по какому курсу, и по обстоятельствам, может нужно будет пожрать купить.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.
Теперь этот пост в Сети недоступен.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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