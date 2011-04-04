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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1395139613971398

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16

  ihorsic написав:Отдают ли сейчас депозиты???
Заканчивается $$$ депо что делать??? Я думаю что не один я такой....


если реально кто-то сумасшедший отдаст $ - берите!

В гривнах - не понятно по какому курсу, и по обстоятельствам, может нужно будет пожрать купить.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Міжнародні фінансові організації повинні переглянути боргову політику та обнулити борги України!


Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.

Теперь этот пост в Сети недоступен.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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  #<1 ... 1395139613971398
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