если реально кто-то сумасшедший отдаст $ - берите!
В гривнах - не понятно по какому курсу, и по обстоятельствам, может нужно будет пожрать купить.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16
если реально кто-то сумасшедший отдаст $ - берите!
В гривнах - не понятно по какому курсу, и по обстоятельствам, может нужно будет пожрать купить.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.
Теперь этот пост в Сети недоступен.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 02 бер, 2022 01:02
Рукописи не горять.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Сер 02 бер, 2022 08:11
НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:11
нефартова банка щоб продатися
Польському Getin Holding не вдалося продати український "Ідея Банк" (Львів): укладена в листопаді 2021 року угода про умови продажу його 100% акцій "Першому українському міжнародному банку" Ріната Ахметова розірвано.
Про це йдеться в повідомленні Getin Holding на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
"Рада директорів Getin Holding (…) повідомляє, що у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності на акції "Ідея Банку", зазначених в угоді, до 25 лютого 2022 року, угода була розірвана", – зазначається у релізі.
Як повідомлялося, 10 литопада 2021 року "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) Ріната Ахметова домовився про придбання "Ідея Банку" у польського Getin Holding. Угоду планують завершили до кінця першого кварталу 2022 року, а процес інтеграції банків триватиме ще протягом 3-5 років.
Ідея Банк (раніше – Плюс Банк) заснований у 1989 році. У 2021 році його чистий прибуток склав 581 млн грн. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад два роки.
Зокрема, Getin Holding S.A. 5 лютого 2021 року підписав договір про наміри з неназваним українським покупцем щодо продажу 100% "Ідея Банку". За даними джерел на ринку, ймовірним покупцем банку виступав "Альфа Банк", проте 1 квітня польська компанія повідомила, що угода не відбулася.
Раніше, у червні 2020 року, інвесткомпанія Dragon Capital розірвала угоду із польським Getin Holding S.A. про купівлю 100% акцій українського "Ідея Банку". Як пояснювали в Dragon Capital, комерційні умови угоди не були узгоджені у встановлений договором термін, зокрема через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:42
Щодо арештованих раніше рахунків:
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, ДП "НАІС" тимчасово призупинив роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.
Таке рішення прийнято з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстрів зі сторони ворога.
Таким чином зняти арешт з будь-яких рахунків наразі неможливо.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 20:16
Re: Байки про банки і не тільки....
"Альфа Банк Україна" позбавляється частки "підсанкційних осіб"
Передадуть українським або польським компаніям
"Альфа Банк Україна" передає частки "підсанкційних осіб, які опосередковано володіють акціями Альфа-Банку Україна" в управління фізичним та юридичним особам, погодженим із НБУ. Про це повідомила пресслужба банку.
"Йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також приватними інвесторами", - повідомляють в банку і нагадують: "мажоритарними власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди та компанії"."Це рішення зніме репутаційні ризики на тлі санкційних обмежень по відношенню до двох акціонерів фізичних осіб", - повідомляють в "Альфа-банк Україна".
Йдеться про двох бізнесменів, які 28 лютого потрапили під санкції ЄС, запроваджених за агресію Росію проти України, - це Михайло Фрідман та Петро Авен.
"Альфа-банк Україна" є одним із найбільших банків, що працюють в Україні. За даними НБУ, він є шостим за розмірами активі приватним банком в Україні.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:45
Германівною тепер буде. Я правильно розумію, що вони не виходять з банки, а просто переписують на фунтів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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