Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.
т.е. хотя-бы на западе должны давать, ВП не отменяет обязательств банка.
І що це означає? Можна зняти штуку $$$ з рахунку???
в Приватбанку кажуть можна вже замовляти валюту через Приват24 (згідно лімітів НБУ - до 30К в еквіваленті)
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