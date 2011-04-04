|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 бер, 2022 16:49
demichh
т.е. хотя-бы на западе должны давать, ВП не отменяет обязательств банка.
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:20
в Приватбанку кажуть можна вже замовляти валюту через Приват24 (згідно лімітів НБУ - до 30К в еквіваленті)
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Додано: Чет 03 бер, 2022 18:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Багато хто має бонуси від Водафону, про які навіть не знає.
Настав час їх використати з користю!
У цей важкий для України час наша армія потребує максимальної підтримки від кожного з нас.
Саме тому ми вирішили тимчасово замінити цільове призначення благодійного проекту «Добра справа в подарунок» на допомогу Українській Армії.
Відтепер, кожен з Вас може переказати бонуси, нараховані за користування мобільним зв’язком, на підтримку БО «Повернись живим». Разом ми сильніші! Слава Україні!
Додано: Чет 03 бер, 2022 19:47
Ні. Ще краще. Якщо є загроза окупації -- то відділення роздає всі валютні залишки вкладникам. Без обмежень.
Мабуть, не можуть "інкасувати", і хочуть віддати вкладникам, аби москвини не змогли поживитись...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:16
перевірено на практиці, працює. Замовляв ще до 24.02, трошки більшу сумму, але видали лише 1К$. Звісно, що купував ще до замовлення, в поточний час купити в касі банка неможливо
Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:49
Національний банк зобов’язав банки працювати без вихідних днів.
Тож українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень.
|