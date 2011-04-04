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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1396139713981399

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 117
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
37
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:25

Валюту не дадут, гривну по курсу...
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demichh
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... iy-valyuti
зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.

т.е. хотя-бы на западе должны давать, ВП не отменяет обязательств банка.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:20

  ihorsic написав:
  greenozon написав:НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... iy-valyuti

І що це означає? Можна зняти штуку $$$ з рахунку???


в Приватбанку кажуть можна вже замовляти валюту через Приват24 (згідно лімітів НБУ - до 30К в еквіваленті)
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:47

  ihorsic написав:
  greenozon написав:НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... iy-valyuti

І що це означає? Можна зняти штуку $$$ з рахунку???


Ні. Ще краще. Якщо є загроза окупації -- то відділення роздає всі валютні залишки вкладникам. Без обмежень.
Мабуть, не можуть "інкасувати", і хочуть віддати вкладникам, аби москвини не змогли поживитись...
зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:16

  greenozon написав:в Приватбанку кажуть можна вже замовляти валюту через Приват24 (згідно лімітів НБУ - до 30К в еквіваленті)

перевірено на практиці, працює. Замовляв ще до 24.02, трошки більшу сумму, але видали лише 1К$. Звісно, що купував ще до замовлення, в поточний час купити в касі банка неможливо
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:49

Національний банк зобов’язав банки працювати без вихідних днів.
Тож українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто знає, в Києві є працюючі відділення привату в районі центру?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:14

  mustbe написав:Національний банк зобов’язав банки працювати без вихідних днів.
Тож українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/sep-zab ... -2022-roku
Отже, міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться:
у період із 05 до 07 березня 2022 року – датою банківського дня 07 березня 2022 року;
08 березня 2022 року – датою банківського дня 08 березня 2022 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:27

Re: Байки про банки і не тільки....

mustbe написав:Національний банк зобов’язав банки працювати без вихідних днів.
Тож українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень.
Речь идёт только о 7 и 8 марта
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