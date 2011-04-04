уважно вивчаємо список...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:50
Уряд має намір конфіскувати все майно, цінні папери, вклади в банках та підприємства, якщо вони певним чином пов'язані з Росією та перебувають на території України. Списки вже налічують сотні об'єктів, а процес конфіскації розпочнеться найближчим часом
уважно вивчаємо список...
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