уважно вивчаємо список...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:50
Уряд має намір конфіскувати все майно, цінні папери, вклади в банках та підприємства, якщо вони певним чином пов'язані з Росією та перебувають на території України. Списки вже налічують сотні об'єктів, а процес конфіскації розпочнеться найближчим часом
уважно вивчаємо список...
Додано: Суб 05 бер, 2022 11:18
Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток "Простір", повідомила пресслужба регулятора в суботу.
"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах військового стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників"
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:58
«Згідно рішенням Національного банку України основні акціонери «Альфа-Банку Україна» позбавлені права голосувати своїми акціями, тобто позбавлені можливості контролю над банком. Контроль переданий спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів – громадян України. Громадяни Росії подали заяви про вихід з складу ради директорів»
Відомо, що нове керівництво планує перейменувати «Альфа-Банк Україна» на Sense. Це рішення ніяк не впливає на діяльність російського «Альфа-Банку».
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