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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1397139813991400

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 117
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
37
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:50

Уряд має намір конфіскувати все майно, цінні папери, вклади в банках та підприємства, якщо вони певним чином пов'язані з Росією та перебувають на території України. Списки вже налічують сотні об'єктів, а процес конфіскації розпочнеться найближчим часом

уважно вивчаємо список...
https://forbes.ua/inside/zavod-deripask ... 32022-4117
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:18

Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток "Простір", повідомила пресслужба регулятора в суботу.

"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах військового стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:58

«Згідно рішенням Національного банку України основні акціонери «Альфа-Банку Україна» позбавлені права голосувати своїми акціями, тобто позбавлені можливості контролю над банком. Контроль переданий спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів – громадян України. Громадяни Росії подали заяви про вихід з складу ради директорів»

Відомо, що нове керівництво планує перейменувати «Альфа-Банк Україна» на Sense. Це рішення ніяк не впливає на діяльність російського «Альфа-Банку».

https://zaxid.net/news/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:15

Re: Байки про банки і не тільки....

знатоки-практики, прошу совета, семья сейчас во Львове, далее собрались в Польшу, времени на сборы было мало, нужный пластик с собой взять не успели (у супруги в наличии Ящерка, Моно, ВсеМожу и зарплатная OTР). Посоветуйте, какие карты лучше попытаться быстро оформить во Львове завтра и взять с собой (актуальна расчеты картой и снятие наличных там)?!?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:21

Lost

Для польщі мабуть така картка буде цікава

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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:52

  greenozon написав:Lost

Для польщі мабуть така картка буде цікава

https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/zlotowka

greenozon, дякую, про кредо пам'ятаю, може ще є щось цікаве? колеги, підкажіть будь ласка
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