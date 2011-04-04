уважно вивчаємо список...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:50
Уряд має намір конфіскувати все майно, цінні папери, вклади в банках та підприємства, якщо вони певним чином пов'язані з Росією та перебувають на території України. Списки вже налічують сотні об'єктів, а процес конфіскації розпочнеться найближчим часом
уважно вивчаємо список...
Додано: Суб 05 бер, 2022 11:18
Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток "Простір", повідомила пресслужба регулятора в суботу.
"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах військового стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників"
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:58
«Згідно рішенням Національного банку України основні акціонери «Альфа-Банку Україна» позбавлені права голосувати своїми акціями, тобто позбавлені можливості контролю над банком. Контроль переданий спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів – громадян України. Громадяни Росії подали заяви про вихід з складу ради директорів»
Відомо, що нове керівництво планує перейменувати «Альфа-Банк Україна» на Sense. Це рішення ніяк не впливає на діяльність російського «Альфа-Банку».
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:15
Re: Байки про банки і не тільки....
знатоки-практики, прошу совета, семья сейчас во Львове, далее собрались в Польшу, времени на сборы было мало, нужный пластик с собой взять не успели (у супруги в наличии Ящерка, Моно, ВсеМожу и зарплатная OTР). Посоветуйте, какие карты лучше попытаться быстро оформить во Львове завтра и взять с собой (актуальна расчеты картой и снятие наличных там)?!?
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:21
Lost
Для польщі мабуть така картка буде цікава
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:52
greenozon, дякую, про кредо пам'ятаю, може ще є щось цікаве? колеги, підкажіть будь ласка
Додано: Пон 07 бер, 2022 03:01
Як це згідно з рішенням НБУ? НБУ сам обрав, кому передати контроль чи вони таки завели своїх фунтів? У той час, коли у російських олігархів інші країни відбирають яхти та маєтки, НБУ, схоже, не бачить проблеми у тому, що банка все ще знаходиться у власності підсанкційних москалів, хоч формально вони її більше не контролюють.
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Друзья, подскажите, плз, какой комплект карт взять/оформить пенсионеру в еврозону (если точнее - Германия)?
Есть приват кдв грн и евро, этой связки всегда хватало, но сейчас евро на карту онлайн не положишь..
Пока приходит в голову оформить для платежей моно, но можно ли получить пластик за день?
Для снятия нала в банкомате - гривневая вайт от альфы (до 30к вроде без комиссии емнип) подойдёт?
ЗЫ имеет ли смысл брать гривневые альфа хамелеон (пластик только по почте?) и тас б5?
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:39
Можно. У них куча точек выдачи, партнёров и т.п., уточните в поддержке локацию.
Альфу можно, но она хитро...я, вжарит или на курсе, или на обслуживании. Имхо, в сравнении с моно "то на то и выйдет", просто у моно прозрачно показывает и курс и комис.
Желательно иметь карты разных систем (виза, мастер), Европка больше мастер любит.
В текущих условиях стоит вопрос работоспособности, а не экономии 1 евро за поход в банкомат.
ТАС - не тратьте время, там и по тарифам, курсам, конвертациям, и сам банк - туговатый. Это в мирное время, когда "есть час та натхнення" - можно с ним поиграться
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