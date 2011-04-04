уважно вивчаємо список...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:50
Уряд має намір конфіскувати все майно, цінні папери, вклади в банках та підприємства, якщо вони певним чином пов'язані з Росією та перебувають на території України. Списки вже налічують сотні об'єктів, а процес конфіскації розпочнеться найближчим часом
уважно вивчаємо список...
Додано: Суб 05 бер, 2022 11:18
Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток "Простір", повідомила пресслужба регулятора в суботу.
"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах військового стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників"
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:58
«Згідно рішенням Національного банку України основні акціонери «Альфа-Банку Україна» позбавлені права голосувати своїми акціями, тобто позбавлені можливості контролю над банком. Контроль переданий спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів – громадян України. Громадяни Росії подали заяви про вихід з складу ради директорів»
Відомо, що нове керівництво планує перейменувати «Альфа-Банк Україна» на Sense. Це рішення ніяк не впливає на діяльність російського «Альфа-Банку».
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:15
Re: Байки про банки і не тільки....
знатоки-практики, прошу совета, семья сейчас во Львове, далее собрались в Польшу, времени на сборы было мало, нужный пластик с собой взять не успели (у супруги в наличии Ящерка, Моно, ВсеМожу и зарплатная OTР). Посоветуйте, какие карты лучше попытаться быстро оформить во Львове завтра и взять с собой (актуальна расчеты картой и снятие наличных там)?!?
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:21
Lost
Для польщі мабуть така картка буде цікава
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:52
greenozon, дякую, про кредо пам'ятаю, може ще є щось цікаве? колеги, підкажіть будь ласка
Додано: Пон 07 бер, 2022 03:01
Як це згідно з рішенням НБУ? НБУ сам обрав, кому передати контроль чи вони таки завели своїх фунтів? У той час, коли у російських олігархів інші країни відбирають яхти та маєтки, НБУ, схоже, не бачить проблеми у тому, що банка все ще знаходиться у власності підсанкційних москалів, хоч формально вони її більше не контролюють.
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Друзья, подскажите, плз, какой комплект карт взять/оформить пенсионеру в еврозону (если точнее - Германия)?
Есть приват кдв грн и евро, этой связки всегда хватало, но сейчас евро на карту онлайн не положишь..
Пока приходит в голову оформить для платежей моно, но можно ли получить пластик за день?
Для снятия нала в банкомате - гривневая вайт от альфы (до 30к вроде без комиссии емнип) подойдёт?
ЗЫ имеет ли смысл брать гривневые альфа хамелеон (пластик только по почте?) и тас б5?
Додано: Пон 07 бер, 2022 22:39
Можно. У них куча точек выдачи, партнёров и т.п., уточните в поддержке локацию.
Альфу можно, но она хитро...я, вжарит или на курсе, или на обслуживании. Имхо, в сравнении с моно "то на то и выйдет", просто у моно прозрачно показывает и курс и комис.
Желательно иметь карты разных систем (виза, мастер), Европка больше мастер любит.
В текущих условиях стоит вопрос работоспособности, а не экономии 1 евро за поход в банкомат.
ТАС - не тратьте время, там и по тарифам, курсам, конвертациям, и сам банк - туговатый. Это в мирное время, когда "есть час та натхнення" - можно с ним поиграться
Додано: Вів 08 бер, 2022 10:28
НБУ як завджи на висоті
вже надав біля 65 млрд грн рефінансу банкам по першій вимозі!
звертались загалом вже 54 банки
По оперативних даних за час військового стану НБУ купив 835M $ та 38М Є
За цей же період НБУ продав 114М і 18М відповідно $ та Є (лише спецпотреби)
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