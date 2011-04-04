Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 бер, 2022 10:28
НБУ як завджи на висоті
вже надав біля 65 млрд грн рефінансу банкам по першій вимозі! звертались загалом вже 54 банки По оперативних даних за час військового стану НБУ купив 835M $ та 38М Є За цей же період НБУ продав 114М і 18М відповідно $ та Є (лише спецпотреби)
greenozon
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Додано: Вів 08 бер, 2022 19:53
Національний банк послабив низку обмежень на валютному ринку *8 березня 2022
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https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nomu-rinku
greenozon
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:03
Подскажите, какой картой лучше пользоваться в Эстонии ( евро или гривна и какого банка)и как ее лучше пополнить?
Яша
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greenozon
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:31
Amethyst
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