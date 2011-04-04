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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1398139914001401

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 118
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
37
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:28

НБУ як завджи на висоті
вже надав біля 65 млрд грн рефінансу банкам по першій вимозі!
звертались загалом вже 54 банки

По оперативних даних за час військового стану НБУ купив 835M $ та 38М Є
За цей же період НБУ продав 114М і 18М відповідно $ та Є (лише спецпотреби)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:53

Національний банк послабив низку обмежень на валютному ринку *8 березня 2022
---
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nomu-rinku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, какой картой лучше пользоваться в Эстонии ( евро или гривна и какого банка)и как ее лучше пополнить?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:09

Яша
https://курс.ком.юа/ua/novost/799177-ka ... ?nocache=1
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:31

Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Я понял общие вопросы. Меня интересует конкретно банк и валюта. Допустим монобанк: лучше карта в гривне или евро? Кредо:есть гривневая.Тас есть б5грн. Форвард,пумб гривна. Но можно выпустить евро виртуал пумб. У меня нет времени самому читать. Я в Харькове, недалеко от окружной.живу на работе. Жена с детьмив эстонии.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Яша написав:Меня интересует конкретно банк и валюта.

Кредитка привата в грн, як варіант. Курс нижче конкурентів, поповнювати не потрібно, якщо ліміт не порізали, як в інших банках.
stryzhko
 
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