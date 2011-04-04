Яша написав:
Подскажите, какой картой лучше пользоваться в Эстонии ( евро или гривна и какого банка)и как ее лучше пополнить?
А как Вы собираетесь карту в евро пополнить (я так понимаю - возможно не свою)? Валютообмен-то только в одну сторону работает
Самый простой и надёжный вариант моно в гривне (и пополнить просто, и тарифы с курсами плюс-минус неплохие). Можно и в евро, если например будут переводы на неё в евро (можно и виртуалку в гугл-пей загнать за минуту)
Или универсалка привата, как выше сказали
Яша написав:
Кредо:есть гривневая.Тас есть б5грн. Форвард,пумб гривна.
кредо - хз, но вроде жалоб не было
Б5 - не годится (плохие курсы и комиссии)
форвард - тарифы и курсы ок, но банк трусит. Впринципе как вторую-третью карту можно взять. И тут нужно предупредить о выезде заграницу, а то могут карту заблочить
пумб - ничего интересного, разве что как третья