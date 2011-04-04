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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1399140014011402

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 118
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
37
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:28

  Яша написав:то есть я не смогу пополнить виртуалку моно в евро с гривневой моно? Остаётся один вариант рассчитываться картой с грн? Какой курс считает кредо и моно?надо звонить в поддержку банка предупреждать? спасибо

1. Купить валюту онлайн сейчас нельзя
2. кредо 31.93-32.25, моно 32.30-33.30. Смотрите в приложении
3. предупреждать о выезде заграницу - это больше форварда касалось
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:29

Вкладчик1234 в плане конвертации и комиссии что лучше кредо или моно?гривна-евро. Кредо правильная,моно черная
Яша
 
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