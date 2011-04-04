1. Купить валюту онлайн сейчас нельзя
2. кредо 31.93-32.25, моно 32.30-33.30. Смотрите в приложении
3. предупреждать о выезде заграницу - это больше форварда касалось
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 бер, 2022 09:28
1. Купить валюту онлайн сейчас нельзя
2. кредо 31.93-32.25, моно 32.30-33.30. Смотрите в приложении
3. предупреждать о выезде заграницу - это больше форварда касалось
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:29
Вкладчик1234 в плане конвертации и комиссии что лучше кредо или моно?гривна-евро. Кредо правильная,моно черная
Додано: Чет 10 бер, 2022 15:54
Додано: Чет 10 бер, 2022 19:18
За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк. Отже, в оновленому переліку 14 установ:
АТ “А-БАНК”;
АТ “АЛЬФА-БАНК”;
АТ “КРЕДОБАНК”;
АТ “ОТП БАНК”;
АТ “Ощадбанк”;
АБ “Південний”;
АТ КБ “ПриватБанк”;
АТ “ПУМБ”;
АТ “Райффайзен Банк”;
АТ “ТАСКОМБАНК”;
АБ “УКРГАЗБАНК”;
АТ “Укрексімбанк”;
АТ “УКРСИББАНК”;
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.
виділив Альфу, так як там є рос. коріння власників (Фрідман, Авен)
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