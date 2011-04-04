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Яша написав:то есть я не смогу пополнить виртуалку моно в евро с гривневой моно? Остаётся один вариант рассчитываться картой с грн? Какой курс считает кредо и моно?надо звонить в поддержку банка предупреждать? спасибо
1. Купить валюту онлайн сейчас нельзя 2. кредо 31.93-32.25, моно 32.30-33.30. Смотрите в приложении 3. предупреждать о выезде заграницу - это больше форварда касалось
За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк. Отже, в оновленому переліку 14 установ:
АТ “А-БАНК”; АТ “АЛЬФА-БАНК”; АТ “КРЕДОБАНК”; АТ “ОТП БАНК”; АТ “Ощадбанк”; АБ “Південний”; АТ КБ “ПриватБанк”; АТ “ПУМБ”; АТ “Райффайзен Банк”; АТ “ТАСКОМБАНК”; АБ “УКРГАЗБАНК”; АТ “Укрексімбанк”; АТ “УКРСИББАНК”; АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.
виділив Альфу, так як там є рос. коріння власників (Фрідман, Авен)
НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился? Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..
ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился? Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..
ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился? Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..
>>> Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд А других просто не бывает. В любом случае: как волонтерские закупки делать правильно -- я уже писал. Почему НБУ мог запретить и "входящие" -- тоже. Какой-то проблемы/все пропало и уже темболее "мародерство и пособничество" я тут не вижу.
P.S. Эти два предложения вообще не стыкуются: >>> НБУ принял постановление, запретившее обслуживание физлиц через SWIFT и >>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину -- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...