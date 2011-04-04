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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1399140014011402

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 118
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
37
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:28

  Яша написав:то есть я не смогу пополнить виртуалку моно в евро с гривневой моно? Остаётся один вариант рассчитываться картой с грн? Какой курс считает кредо и моно?надо звонить в поддержку банка предупреждать? спасибо

1. Купить валюту онлайн сейчас нельзя
2. кредо 31.93-32.25, моно 32.30-33.30. Смотрите в приложении
3. предупреждать о выезде заграницу - это больше форварда касалось
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:29

Вкладчик1234 в плане конвертации и комиссии что лучше кредо или моно?гривна-евро. Кредо правильная,моно черная
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:54

  Яша написав:Вкладчик1234 в плане конвертации и комиссии что лучше кредо или моно?гривна-евро. Кредо правильная,моно черная

Не знаю. Сегодня кредо, завтра моно, или наоборот...
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:18

За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк. Отже, в оновленому переліку 14 установ:

АТ “А-БАНК”;
АТ “АЛЬФА-БАНК”;
АТ “КРЕДОБАНК”;
АТ “ОТП БАНК”;
АТ “Ощадбанк”;
АБ “Південний”;
АТ КБ “ПриватБанк”;
АТ “ПУМБ”;
АТ “Райффайзен Банк”;
АТ “ТАСКОМБАНК”;
АБ “УКРГАЗБАНК”;
АТ “Укрексімбанк”;
АТ “УКРСИББАНК”;
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”.

виділив Альфу, так як там є рос. коріння власників (Фрідман, Авен)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:35

Re: Байки про банки і не тільки....

НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:48

  ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...

"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился?
Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:15

  _hunter написав:
  ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...

"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился?
Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..

Похоже что не фин-мон
https://ubr.ua/finances/banking-sector/fizlitsam-v-ukraine-otklyuchili-swift-bankiry?utm_campaign=push&utm_source=sendpulse&utm_medium=push
В эксиме не провели свифт по причине запрета от нбу.
Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд, и это было бы правильно платить по выставленным счетам для отчетности, а не чтобы картой на месте платили, многие фирмы при продажах на прямую там не работают с кэшем и оплатой терминалами - только безнал (свифт/сепа)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:15

  ol_zy написав:
  _hunter написав:
  ol_zy написав:НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...

"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился?
Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..

Похоже что не фин-мон
https://ubr.ua/finances/banking-sector/fizlitsam-v-ukraine-otklyuchili-swift-bankiry?utm_campaign=push&utm_source=sendpulse&utm_medium=push
В эксиме не провели свифт по причине запрета от нбу.
Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд, и это было бы правильно платить по выставленным счетам для отчетности, а не чтобы картой на месте платили, многие фирмы при продажах на прямую там не работают с кэшем и оплатой терминалами - только безнал (свифт/сепа)

>>> Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд
А других просто не бывает.
В любом случае: как волонтерские закупки делать правильно -- я уже писал. Почему НБУ мог запретить и "входящие" -- тоже.
Какой-то проблемы/все пропало и уже темболее "мародерство и пособничество" я тут не вижу.

P.S.
Эти два предложения вообще не стыкуются:
>>> НБУ принял постановление, запретившее обслуживание физлиц через SWIFT
и
>>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину
-- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:и
>>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину
-- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...

а прочитать до конца не судьба?
причем сделано это было по инициативе Нацбанка, который принял соответствующее постановление.
ol_zy
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