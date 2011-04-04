Додано: П'ят 11 бер, 2022 14:15

ol_zy написав: _hunter написав: ol_zy написав: НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ... НБУ запретил swift от и к физ.лиц... начали поступать жалобы от волонтеров, что не могут заплатить полякам за генераторы и пр. Вроде как это было сделано без огласки. Если правда, то очень смахивает на мародерство и пособничество оккупантам со стороны НБУ...

"от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился?

Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?.. "от" -- был запрещен с момента начала войны. Почему запретили "к"? -- потому, что некоторые компании -- не буду имена называть -- решили воспользоваться ситуацией и платить ЗП "мимо кассы". При всем при этом -- а точно ли НБУ запретил? -- а не финмон конкретного банка (Привет?) на кучу "подозрительных" платежей возбудился?Как запрет исходящих платежей мешает списаниям с карт волонтеров в магазинах/на площадках -- вопрос. Так же как -- что мешает волонтерам открывать счета для донатов сразу в польских банках?..

Похоже что не фин-мон

https://ubr.ua/finances/banking-sector/fizlitsam-v-ukraine-otklyuchili-swift-bankiry?utm_campaign=push&utm_source=sendpulse&utm_medium=push

В эксиме не провели свифт по причине запрета от нбу.

Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд, и это было бы правильно платить по выставленным счетам для отчетности, а не чтобы картой на месте платили, многие фирмы при продажах на прямую там не работают с кэшем и оплатой терминалами - только безнал (свифт/сепа) Похоже что не фин-монВ эксиме не провели свифт по причине запрета от нбу.Не думаю, что волонтерам дают на руки карты, для оплаты всего подряд, и это было бы правильно платить по выставленным счетам для отчетности, а не чтобы картой на месте платили, многие фирмы при продажах на прямую там не работают с кэшем и оплатой терминалами - только безнал (свифт/сепа)

>>> Не думаю, что волонтерам дают на рукиА других просто не бывает.В любом случае: как волонтерские закупки делать правильно -- я уже писал. Почему НБУ мог запретить и "входящие" -- тоже.Какой-то проблемы/все пропало и уже темболее "мародерство и пособничество" я тут не вижу.P.S.Эти два предложения вообще не стыкуются:>>> НБУ принял постановление, запретившее обслуживание физлиц через SWIFT>>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину-- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...