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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1400140114021403

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 119
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
37
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:04

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:и
>>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину
-- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...

а прочитать до конца не судьба?

Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке.
В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.

видимо нет
В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.

"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:56

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке.
В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.

видимо нет
В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.

"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко.

Еще раз (странно, что очевидные вещи объяснять нужно) вот это:
>>> "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств
_не равно_ "Украину отключили от SWIFT".

А вот это:
>>> В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию
имеет примерно ту же ценность что и "с ее слов" ранее.

А вот про:
>>> оплатить в Польше не можем
хотелось бы чуть больше информации: то ли руки у плательщиков не из того места растут -- то ли они тоже только сегодня из анабиоза вышли -- и пропустили запрет на вывод валюты двухнедельной давности...
_hunter
 
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  #<1 ... 1400140114021403
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