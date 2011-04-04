_hunter написав:
Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке.
В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.
видимо нет
В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.
"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко.