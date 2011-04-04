Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:56

ol_zy написав: _hunter написав: Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке.

В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет. Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке.В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.

видимо нет

В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.



"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко. видимо нет

Еще раз (странно, что очевидные вещи объяснять нужно) вот это:>>> "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств_не равно_ "Украину отключили от SWIFT".А вот это:>>> В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информациюимеет примерно ту же ценность что и "с ее слов" ранее: а именно "одна бабка сказала", потом другие бабки первую -- поддержали...А вот про:>>> оплатить в Польше не можемхотелось бы чуть больше информации: то ли руки у плательщиков не из того места растут -- то ли они тоже только сегодня из анабиоза вышли -- и пропустили запрет на вывод валюты двухнедельной давности...