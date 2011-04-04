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_hunter написав:и >>> По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину -- если Украину _отключили_ -- постанова НБУ нафиг не нужна...
а прочитать до конца не судьба?
Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке. В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.
видимо нет
В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.
"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко.
_hunter написав:Читал -- до конца: смысла это "уточнение" с "по ее словам" несет не больше, чем остальное теоретизирование в заметке. В любом случае -- как я уже говорил: именно волонтерам эта инициатива Нацбанка (если она была, конечно) вообще никаких проблем не доставляет.
видимо нет
В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию об отключении Украины от SWIFT. Это уже привело к проблемам с закупками за рубежом для теробороны и волонтерских организаций.
"Проблема в том, что рассчитаться за генераторы для ребят или за медикаменты (оплатить в Польше не можем). "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств. Эту проблему нужно решать!" – написал Сергей Костенко.
Еще раз (странно, что очевидные вещи объяснять нужно) вот это: >>> "Приват" объяснил, что есть ограничения на перевод средств _не равно_ "Украину отключили от SWIFT".
А вот это: >>> В комментариях к ее посту другие интернет-пользователи подтвердили информацию имеет примерно ту же ценность что и "с ее слов" ранее: а именно "одна бабка сказала", потом другие бабки первую -- поддержали...
А вот про: >>> оплатить в Польше не можем хотелось бы чуть больше информации: то ли руки у плательщиков не из того места растут -- то ли они тоже только сегодня из анабиоза вышли -- и пропустили запрет на вывод валюты двухнедельной давности...
Національний банк встановив 12 березня 2022 року робочим днем банківської системи. Отже міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) будуть здійснюватися: 12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року; 13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року. https://bank.gov.ua/ua/news/all/subota- ... i-ukrayini