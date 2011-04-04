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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1401140214031404

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 119
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
37
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв :mrgreen:

Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:38

  klug написав:
  Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв :mrgreen:

Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5410536#p5410536
  svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!
flyman
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  #<1 ... 1401140214031404
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