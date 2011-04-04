Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв
Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...
Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв
Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...
svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!
Україна обслуговуватиме державний борг, його списання не буде. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!
"иксперты" утверждают, что проблем со свифтами нет, а у кого есть, у тех руки кривые просто...