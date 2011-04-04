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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1401140214031404

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв :mrgreen:

Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:38

  klug написав:
  Amethyst написав:А ахціонери Скунсу поки що не під санкціями, ну якщо не вважати особисті санкції клієнтів, які повиносили гроші і Скунсяра ставочки таки підняв :mrgreen:

Так от про те і мова, що Україна, яка безпосередньо зацікавлена у ізолюванні російського капіталу на міжнародному рівні та позбавленні його впливу на внутрішню економічну ситуацію, починає вживати хоч якісь кроки лише після того, як вводять санкції на заході. І сбер, і піб не помічали 8 років, альфу була з точки зору НБУ чистокровним гейропейським банком, доки американці не ввели санкції проти власників-росіян, а тепер туди вводять фунтів і НБУ знову робить вигляд, що все добре, скунса ж й досі ніхто не помічає. Я й питаю, чого чекають наші, дзвінка від Байдена, Шольца, Туска? Таке враження, що заходу санкції треба більше за нас. Якщо це ще не точка, коли абсолютно все російське, а не лише державне, має стати токсичним, то я не знаю, що ще має статися...


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5410536#p5410536
  svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 23:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Україна обслуговуватиме державний борг, його списання не буде.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

https://ua.interfax.com.ua/news/general/812117.html
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 00:21

  svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!

"иксперты" утверждают, что проблем со свифтами нет, а у кого есть, у тех руки кривые просто...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 07:38

  ol_zy написав:
  svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!

"иксперты" утверждают, что проблем со свифтами нет, а у кого есть, у тех руки кривые просто...

А "иксперты"-зрадогоны справку о прямизне рук получить сподобились? -- потому как платежи как приходили -- так и продолжают приходить...
А если со справками проблема -- коментарии официальных лиц пойдут (можно и из Бельгии -- если наши анонимные банкиры НБУ боятся).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:55

  _hunter написав:А "иксперты"-зрадогоны справку о прямизне рук получить сподобились? -- потому как платежи как приходили -- так и продолжают приходить...
А если со справками проблема -- коментарии официальных лиц пойдут (можно и из Бельгии -- если наши анонимные банкиры НБУ боятся).

почитайте ТГ группы той же альфы сенс и офиц. Много есть жалоб на то что не доходят свифты, которые ранее без проблем приходили.
Есть подтверждение пришедшего вчера/позавчера (скрин квитанции) свифта на физ. лицо или балабол?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:24

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А "иксперты"-зрадогоны справку о прямизне рук получить сподобились? -- потому как платежи как приходили -- так и продолжают приходить...
А если со справками проблема -- коментарии официальных лиц пойдут (можно и из Бельгии -- если наши анонимные банкиры НБУ боятся).

почитайте ТГ группы той же альфы сенс и офиц. Много есть жалоб на то что не доходят свифты, которые ранее без проблем приходили.
Есть подтверждение пришедшего вчера/позавчера (скрин квитанции) свифта на физ. лицо или балабол?

А из нормальных банков жалобы есть? :roll: Что за банк -- "офиц."?
Скрин квитанции из банка отправителя с резолюцией "невозможно исполнить перевод -- страна получателя отключена от SWIFT" есть? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:А из нормальных банков жалобы есть? Что за банк -- "офиц."?

в стать е укрексим, а офиц - это официальный ТГ канал альфы...
  _hunter написав:Скрин квитанции из банка отправителя с резолюцией "невозможно исполнить перевод -- страна получателя отключена от SWIFT" есть?

кто-то говорил что страна отключена? читайте внимательнее
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:05

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А из нормальных банков жалобы есть? Что за банк -- "офиц."?

в стать е укрексим, а офиц - это официальный ТГ канал альфы...
  _hunter написав:Скрин квитанции из банка отправителя с резолюцией "невозможно исполнить перевод -- страна получателя отключена от SWIFT" есть?

кто-то говорил что страна отключена? читайте внимательнее


В той в стать е -- нет ни слова о том, почему "отключить" не мог финмон банка...
Т.е. я правильно понял -- проблемы на сейчас только у одного клиента укрексим-а и клиентов альфа-банки? :roll:

>>> кто-то говорил что страна отключена? читайте внимательнее
В смысле??? -- ol_zy решил прямо в прыжке переобуться? -- а то по его словам ровно так выходит:
По ее словам, от SWIFT отключили не только Россию, но и Украину, причем сделано это было по инициативе Нацбанка, который принял соответствующее постановление.
_hunter
 
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