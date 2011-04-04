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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:02
Хто знає інформацію по фінмоніторингу в Польщі
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:32
Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
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Додано: Вів 15 бер, 2022 02:09
Если с выключенным пополнением, то 8,75% на месяц
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vovareuckij
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