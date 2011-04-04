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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:02
Хто знає інформацію по фінмоніторингу в Польщі
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:32
Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 бер, 2022 02:09
Если с выключенным пополнением, то 8,75% на месяц
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vovareuckij
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:47
Вкладчик1234 написав:
Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54
Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
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Vorlon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:57
flysoulfly написав: Вкладчик1234 написав:
Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
Обанк глючит, форвард с лимитами, альфа с нюансами по лимитам, были жалобы на todobank
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:03
Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
Тоже интересный вариант. Пропустил как-то его запуск, думал там только "рюкзак" есть.
Тазик кстати норм сейчас работает. Были глюки в первое время, но сейчас вроде стабилно
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Вкладчик1234
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