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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:02

Хто знає інформацію по фінмоніторингу в Польщі
Mt983
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:32

Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 02:09

Если с выключенным пополнением, то 8,75% на месяц
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:47

  Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее


а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:54

Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:57

  flysoulfly написав:
  Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее


а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?

Обанк глючит, форвард с лимитами, альфа с нюансами по лимитам, были жалобы на todobank
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:03

  Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?

Тоже интересный вариант. Пропустил как-то его запуск, думал там только "рюкзак" есть.
Тазик кстати норм сейчас работает. Были глюки в первое время, но сейчас вроде стабилно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:41

Євросоюз включив до свого санкційного списку чергову групу великих фігур російського бізнесу.

Серед них - Роман Абрамович, Сулейман Керімов, співзасновники Альфа-груп Герман Хан та Олексій Кузьмичов, основний власник ММК Віктор Рашніков, голова РСПП Олександр Шохін, голова ПАТ "Россети" Андрій Рюмін, керуючий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, голова "ЄвроХіму" Володимир Рашевський.

Серед компаній, включених до оновленого списку санкцій ЄС - "РН-Аеро", ОАК, ОСК, "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/813914.html
Саме час москалям шукати чергових фунтів.
klug
 
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