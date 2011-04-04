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Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
Обанк глючит, форвард с лимитами, альфа с нюансами по лимитам, были жалобы на todobank
Євросоюз включив до свого санкційного списку чергову групу великих фігур російського бізнесу.
Серед них - Роман Абрамович, Сулейман Керімов, співзасновники Альфа-груп Герман Хан та Олексій Кузьмичов, основний власник ММК Віктор Рашніков, голова РСПП Олександр Шохін, голова ПАТ "Россети" Андрій Рюмін, керуючий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, голова "ЄвроХіму" Володимир Рашевський.
Серед компаній, включених до оновленого списку санкцій ЄС - "РН-Аеро", ОАК, ОСК, "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод".