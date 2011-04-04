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Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
Вкладчик1234 написав:Тут или в соседних ветках спрашивали, где можно мариновать деньги на короткий срок - кроме обанка, есть ещё изибанк депо от 1 мес, от 8.25%, если с выкл. досрочным расторжением. Ставка "рыночная", и банк работает более-менее
а ще які саме банки зараз працюють не "более-менеее" ?
Обанк глючит, форвард с лимитами, альфа с нюансами по лимитам, были жалобы на todobank
Євросоюз включив до свого санкційного списку чергову групу великих фігур російського бізнесу.
Серед них - Роман Абрамович, Сулейман Керімов, співзасновники Альфа-груп Герман Хан та Олексій Кузьмичов, основний власник ММК Віктор Рашніков, голова РСПП Олександр Шохін, голова ПАТ "Россети" Андрій Рюмін, керуючий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, голова "ЄвроХіму" Володимир Рашевський.
Серед компаній, включених до оновленого списку санкцій ЄС - "РН-Аеро", ОАК, ОСК, "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод".
Євросоюз включив до свого санкційного списку чергову групу великих фігур російського бізнесу.
Серед них - Роман Абрамович, Сулейман Керімов, співзасновники Альфа-груп Герман Хан та Олексій Кузьмичов, основний власник ММК Віктор Рашніков, голова РСПП Олександр Шохін, голова ПАТ "Россети" Андрій Рюмін, керуючий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, голова "ЄвроХіму" Володимир Рашевський.
Серед компаній, включених до оновленого списку санкцій ЄС - "РН-Аеро", ОАК, ОСК, "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод".
_hunter написав:Дык а толку тех зиц-председателей исать? -- санкции скорее всего (признаю -- внимательно не читал) по принципу владения, а не управления назначают.
Ну, це у тих країнах, що не воюють і самі кровно у санкціях не зацікавлені. Наш же НБУ ніби погодився, що фігового листочка буде достатньо, щоб прикрити сором. Більше шансів, що Люксембург відріже голову цьому спруту, ніж ми. Ну, або воно саме здохне, слідом за російською мамкою:
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c B до СС, а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, говорится на сайте агентства.
В частности, речь идет о Райффайзенбанке, МКБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Сбербанке и Тинькофф Банке.
Согласно критериям Fitch, уровень CC означает, что их дефолт «представляется вероятным» в той или иной форме.