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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 бер, 2022 13:17
Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:38
Здравствуйте, Как можно стать клиентом Спорт банка и ИЗИ банка удалённо и потом открыть депозит или текущий счет для хранения на короткий срок под 8...9%
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:12
0. Оформление напоминает моно
1. У изибанка по-моему подключали и через дию. Спорт - не уверен
2. Оба работают с ТАС, кредитмаркетом, спорт - +курьеры (это для "полной" идентификации). Так можно получить физическую карту, в ТАСе можно и пополнить
3. Сейчас всё меняется на ходу, поэтому лучше задать конкретные вопросы, по конкретной ситуации (желаемый результат, локация клиента, возможности передвижения и т.д.) через горячки или месенджеры
И уже в зависимости от конкретной ситуации выяснять: как оформиться, идентифицироваться, получить карты, пополнить, открыть счета-депозиты и т.д.
4. В личку скину реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
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