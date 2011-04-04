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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1403140414051406

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:17

Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо
all27
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:38

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?

Тоже интересный вариант. Пропустил как-то его запуск, думал там только "рюкзак" есть.
Тазик кстати норм сейчас работает. Были глюки в первое время, но сейчас вроде стабилно

Здравствуйте, Как можно стать клиентом Спорт банка и ИЗИ банка удалённо и потом открыть депозит или текущий счет для хранения на короткий срок под 8...9%
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 17:12

  Алексей77 написав:Здравствуйте, Как можно стать клиентом Спорт банка и ИЗИ банка удалённо и потом открыть депозит или текущий счет для хранения на короткий срок под 8...9%

0. Оформление напоминает моно
1. У изибанка по-моему подключали и через дию. Спорт - не уверен
2. Оба работают с ТАС, кредитмаркетом, спорт - +курьеры (это для "полной" идентификации). Так можно получить физическую карту, в ТАСе можно и пополнить
3. Сейчас всё меняется на ходу, поэтому лучше задать конкретные вопросы, по конкретной ситуации (желаемый результат, локация клиента, возможности передвижения и т.д.) через горячки или месенджеры
https://izibank.com.ua/
https://sportbank.com.ua/
И уже в зависимости от конкретной ситуации выяснять: как оформиться, идентифицироваться, получить карты, пополнить, открыть счета-депозиты и т.д.
4. В личку скину реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление

UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Друзья,
если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро?
Спасибо.
claim
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:18

Чем дешевле всего перетащить деньги из Ощада (пенсионная карта) в нормальный банк (ПУМБ, Приват, Моно, Кредо , пусть Алка) .
Физического пластика нет, но карта привязана к телефону. Теоретически можно через nfc в банкомате снять, но у них таких нет, а чужие дают крохи.
В кассе снятие с комсой, если без пластика.
Дешёвый перевод по Простиру, но у меня нет таких карт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Чем дешевле всего перетащить деньги из Ощада (пенсионная карта) в нормальный банк (ПУМБ, Приват, Моно, Кредо , пусть Алка) .

Перекидали на свободние реквизити - 2000 грн платеж, дань ощаду 10 грн.
Пополнить в Айбоксах - анриал.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:09

  claim написав:Друзья,
если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро?
Спасибо.

Никак "друг" задекларировать сумму не сможет:
Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.

viewtopic.php?p=5412074#p5412074
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:13

  all27 написав:Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо

2% комиссия по идее если свои снимать не важно откуда.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, не знаю где спросить, работает ли онлайн продажа валют?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:25

  vitaliian написав:Коллеги, не знаю где спросить, работает ли онлайн продажа валют?

Продажа работает -- купить нельзя.
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  #<1 ... 1403140414051406
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