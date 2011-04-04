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Алексей77 написав:Здравствуйте, Как можно стать клиентом Спорт банка и ИЗИ банка удалённо и потом открыть депозит или текущий счет для хранения на короткий срок под 8...9%
0. Оформление напоминает моно 1. У изибанка по-моему подключали и через дию. Спорт - не уверен 2. Оба работают с ТАС, кредитмаркетом, спорт - +курьеры (это для "полной" идентификации). Так можно получить физическую карту, в ТАСе можно и пополнить 3. Сейчас всё меняется на ходу, поэтому лучше задать конкретные вопросы, по конкретной ситуации (желаемый результат, локация клиента, возможности передвижения и т.д.) через горячки или месенджеры https://izibank.com.ua/ https://sportbank.com.ua/ И уже в зависимости от конкретной ситуации выяснять: как оформиться, идентифицироваться, получить карты, пополнить, открыть счета-депозиты и т.д. 4. В личку скину реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
Друзья, если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро? Спасибо.
Чем дешевле всего перетащить деньги из Ощада (пенсионная карта) в нормальный банк (ПУМБ, Приват, Моно, Кредо , пусть Алка) . Физического пластика нет, но карта привязана к телефону. Теоретически можно через nfc в банкомате снять, но у них таких нет, а чужие дают крохи. В кассе снятие с комсой, если без пластика. Дешёвый перевод по Простиру, но у меня нет таких карт.
claim написав:Друзья, если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро? Спасибо.
Никак "друг" задекларировать сумму не сможет:
Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.