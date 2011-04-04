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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:55
Вкладчик1234 написав:
реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
точно ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 бер, 2022 11:07
flysoulfly написав: Вкладчик1234 написав:
реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
точно ?
Спортик так и пишет в рефералке - "получи 0грн". Переспросил в чатике, ответили "это НЕ ошибка"
Изя подтвердил в чатике, что рефералку приостановили вместе с кешбеком от мпс
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