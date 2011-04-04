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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1404140514061407

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:55

  Вкладчик1234 написав: реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление

UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека


точно ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:07

  flysoulfly написав:
  Вкладчик1234 написав: реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление

UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека


точно ?

Спортик так и пишет в рефералке - "получи 0грн". Переспросил в чатике, ответили "это НЕ ошибка"
Изя подтвердил в чатике, что рефералку приостановили вместе с кешбеком от мпс
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  #<1 ... 1404140514061407
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