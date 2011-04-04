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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:55
Вкладчик1234 написав:
реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
точно ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 бер, 2022 11:07
flysoulfly написав: Вкладчик1234 написав:
реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление
UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека
точно ?
Спортик так и пишет в рефералке - "получи 0грн". Переспросил в чатике, ответили "это НЕ ошибка"
Изя подтвердил в чатике, что рефералку приостановили вместе с кешбеком от мпс
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:17
Колеги, а де наразі найшвидше єПідтримку оформити, бажано фізичну картку щоб дали? Альфа, Моно, чи де?
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kreuz
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:23
kreuz, оформить онлайн - одинаково быстро везде, а получить на нее деньги быстрее всего было в Моно. Во всяком случае до войны.
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Кащей
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:27
kreuz
поцікавтесь чи реєстри вже відкрили
із того що я чув - реєстри досі закриті, тому зараз не відкривають (можу помилятись)
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greenozon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:06
greenozon написав:
поцікавтесь чи реєстри вже відкрили
із того що я чув - реєстри досі закриті, тому зараз не відкривають (можу помилятись)
слушна думка
дівчата плачуть що програма по 1000 грн закрита,
наразі діє програма 6500 на ФОПа
PS я давно відкрив е-підтримку і чекав слушного моменту , дочекався - перекинули в МОНО за 5сек (видно Моно резервував кошти на свої картки) .
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Goodman
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:16
claim написав:
Друзья,
если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро?
Спасибо.
Гетьманцев уже озаботился "инициативой" НБУ вернуть 10К, вроде планируют опять отменить. Может стоит подождать немного.
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ol_zy
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