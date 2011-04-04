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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1404140514061407

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:55

  Вкладчик1234 написав: реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление

UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека


точно ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:07

  flysoulfly написав:
  Вкладчик1234 написав: реферальные ссылки, по которым можно установить приложение и получить маленький бонус за оформление

UPD: спортбанк и изи прибили свои рефералки вместе с отключением кешбека


точно ?

Спортик так и пишет в рефералке - "получи 0грн". Переспросил в чатике, ответили "это НЕ ошибка"
Изя подтвердил в чатике, что рефералку приостановили вместе с кешбеком от мпс
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Колеги, а де наразі найшвидше єПідтримку оформити, бажано фізичну картку щоб дали? Альфа, Моно, чи де?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:23

kreuz, оформить онлайн - одинаково быстро везде, а получить на нее деньги быстрее всего было в Моно. Во всяком случае до войны.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:27

kreuz
поцікавтесь чи реєстри вже відкрили
із того що я чув - реєстри досі закриті, тому зараз не відкривають (можу помилятись)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:поцікавтесь чи реєстри вже відкрили
із того що я чув - реєстри досі закриті, тому зараз не відкривають (можу помилятись)


слушна думка
дівчата плачуть що програма по 1000 грн закрита,
наразі діє програма 6500 на ФОПа

PS я давно відкрив е-підтримку і чекав слушного моменту , дочекався - перекинули в МОНО за 5сек (видно Моно резервував кошти на свої картки) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:16

  claim написав:Друзья,
если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро?
Спасибо.

Гетьманцев уже озаботился "инициативой" НБУ вернуть 10К, вроде планируют опять отменить. Может стоит подождать немного.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:17

Попавший под санкции миллиардер Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него нет денег даже на услуги уборщицы

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно» — заявил он.

По данным Bloomberg, после блокировки счетов Фридману придётся получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить разумность его запроса. Расходы могут ограничить до 2,5 тыс евро в месяц.

https://www.bloomberg.com/news/features ... sway-putin
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:27

Re: Байки про банки і не тільки....

PayPal тепер в Україні.

https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 25531e4d1f
stryzhko
 
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