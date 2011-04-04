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claim написав:Друзья, если могу поинтересоваться с академической целью. Вот есть требование НБУ "При перетині кордону ... надавати підтверджувальні документи про зняття готівки з власних рахунків". Скажем, у меня есть друг, который пережив 2008г не очень мягко говоря был заинтересован в банковских услугах, в связи с чем вряд ли сможет предоставить справку о снятии денег со счетов. Как в таком случае можно декларировать сумму больше 10кЕвро? Спасибо.
Гетьманцев уже озаботился "инициативой" НБУ вернуть 10К, вроде планируют опять отменить. Может стоит подождать немного.
Попавший под санкции миллиардер Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него нет денег даже на услуги уборщицы
«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно» — заявил он.
По данным Bloomberg, после блокировки счетов Фридману придётся получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить разумность его запроса. Расходы могут ограничить до 2,5 тыс евро в месяц.