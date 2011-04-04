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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06
Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16
all27 написав:
Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо
в шпаркассе можно было со всех карточек снимать любые деньги, по нормальному курсу, получите евро.
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