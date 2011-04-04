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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1405140614071408

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06

  Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?

Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
Viteos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  all27 написав:Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо


в шпаркассе можно было со всех карточек снимать любые деньги, по нормальному курсу, получите евро.
Kripo
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  #<1 ... 1405140614071408
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