Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:44
Viteos
Нет там никакого особой ссылке. Раздел депозитов един и Рюкзак в нём же. У меня бета-версия приложения. Может из-за этого?
Пусть коллеги с релизом подскажут - есть у них раздел депозитов или нет...
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