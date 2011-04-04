Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06
Vorlon написав: Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
Viteos
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16
all27 написав:
Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо
в шпаркассе можно было со всех карточек снимать любые деньги, по нормальному курсу, получите евро.
Kripo
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:44
Viteos
Нет там никакого особой ссылке. Раздел депозитов един и Рюкзак в нём же. У меня бета-версия приложения. Может из-за этого?
Пусть коллеги с релизом подскажут - есть у них раздел депозитов или нет...
Vorlon
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kulikrom
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:16
ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція -
--
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya
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Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати,
за ким наступний крок?
greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:34
Viteos написав: Vorlon написав: Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?
Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
Если не ошибаюсь, оно только андроиде доступно.
Для Эпла наверно так и не успели запилить
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:43
Вкладчик1234 написав:
Для Эпла наверно так и не успели запилить
скриншот выше - с яблокофона. Не бета, релиз 1.23.6
kulikrom
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