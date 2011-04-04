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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1405140614071408

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06

  Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?

Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую
Viteos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  all27 написав:Прошу подсказать, как лучше снять евро в Германии с приват универсалки так, чтобы без комиссии. Спасибо


в шпаркассе можно было со всех карточек снимать любые деньги, по нормальному курсу, получите евро.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:44

Viteos
Нет там никакого особой ссылке. Раздел депозитов един и Рюкзак в нём же. У меня бета-версия приложения. Может из-за этого?

Пусть коллеги с релизом подскажут - есть у них раздел депозитов или нет... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:07

  Vorlon написав:есть у них раздел депозитов или нет..

Зображення
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:16

  klug написав:Зе пішов конем і доручив НБУ розробити механізм гарантування 100% вкладів у будь-якій банці.
https://youtu.be/Uk0RJnE4948?t=492


ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція -
--
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya

---

Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати,
за ким наступний крок?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:34

  Viteos написав:
  Vorlon написав:Вкладчик1234
Почему не Спорт с 9% на месяц?

Вітаю, поділіться посиланням на 9% Спорту. Не можу знайти нічого окрім рюкзака. Дякую

Если не ошибаюсь, оно только андроиде доступно.
Для Эпла наверно так и не успели запилить
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:43

  Вкладчик1234 написав:Для Эпла наверно так и не успели запилить

скриншот выше - с яблокофона. Не бета, релиз 1.23.6
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:36

  _hunter написав:
  vitaliian написав:Коллеги, не знаю где спросить, работает ли онлайн продажа валют?

Продажа работает -- купить нельзя.

Но вроде работает схема с покупкой валюты в отделении на короткий депозит.
Поделитесь пожалуйста информацией, кто уже так делал ? Удалось потом валюту наличкой забрать ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:45

  greenozon написав:
  klug написав:Зе пішов конем і доручив НБУ розробити механізм гарантування 100% вкладів у будь-якій банці.
https://youtu.be/Uk0RJnE4948?t=492


ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція -
--
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya

---

Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати,
за ким наступний крок?

За ВР України.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:45

  citramon написав:
  _hunter написав:
  vitaliian написав:Коллеги, не знаю где спросить, работает ли онлайн продажа валют?

Продажа работает -- купить нельзя.

Но вроде работает схема с покупкой валюты в отделении на короткий депозит.
Поделитесь пожалуйста информацией, кто уже так делал ? Удалось потом валюту наличкой забрать ?

Тут про эту "схему" писали:
viewtopic.php?p=5412583#p5412583
Но, учитывая, что минимальный срок -- 3 месяца: до "потом" еще два месяца ждать -- что бы "поделитесь пожалуйста информацией".
С закончившихся депозитов валюту выдают -- если в этом вопрос.
_hunter
 
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