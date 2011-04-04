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ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - -- Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану
ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - -- Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану
vitaliian написав:Коллеги, не знаю где спросить, работает ли онлайн продажа валют?
Продажа работает -- купить нельзя.
Но вроде работает схема с покупкой валюты в отделении на короткий депозит. Поделитесь пожалуйста информацией, кто уже так делал ? Удалось потом валюту наличкой забрать ?
Тут про эту "схему" писали: viewtopic.php?p=5412583#p5412583 Но, учитывая, что минимальный срок -- 3 месяца: до "потом" еще два месяца ждать -- что бы "поделитесь пожалуйста информацией". С закончившихся депозитов валюту выдают -- если в этом вопрос.