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ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати, за ким наступний крок?
А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке. Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.
ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати, за ким наступний крок?
А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке. Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.
>>> А є ресурси для його виконання? Гривны у Украины -- хоть засыпся.
>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру. Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
6 (или вышеупомянутые 12) тыщ -- это "жир"? -- ну ОК... Зато какая-то часть народу может и перестанет панически метаться "как бабло со всех счетов поснимать да через границу контрабасом перевезти" -- чем снизит нагрузку на БС Украины.
_hunter написав:-- чем снизит нагрузку на БС Украины.
основні запобіжники навантаження: сивочолий не біля керма держави. Гонтарева в Ландоні,Яценюк бродить по периметру стіни і постійно питає....Як вони змогли пройти??? -------------- Все інше відомо і так.