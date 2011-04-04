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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1406140714081409

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 06:19

  greenozon написав:
  klug написав:Зе пішов конем і доручив НБУ розробити механізм гарантування 100% вкладів у будь-якій банці.
https://youtu.be/Uk0RJnE4948?t=492


ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція -
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya
Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати,
за ким наступний крок?

А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке.
Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 08:17

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  klug написав:Зе пішов конем і доручив НБУ розробити механізм гарантування 100% вкладів у будь-якій банці.
https://youtu.be/Uk0RJnE4948?t=492


ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція -
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya
Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати,
за ким наступний крок?

А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке.
Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.

>>> А є ресурси для його виконання?
Гривны у Украины -- хоть засыпся.

>>> 100% гарантії де ще є?
А де ще є "період дії воєнного стану"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрий день!

Хтось може підкаже як зараз відбувається виплата валютних депозитів, термін яких закінчився? Виплачують в валюті чи грн?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:41

Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
  _hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є?
А де ще є "період дії воєнного стану"?

Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:05

  Ой+ написав:
  _hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є?
А де ще є "період дії воєнного стану"?

Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.

6 (или вышеупомянутые 12) тыщ -- это "жир"? -- ну ОК...
Зато какая-то часть народу может и перестанет панически метаться "как бабло со всех счетов поснимать да через границу контрабасом перевезти" -- чем снизит нагрузку на БС Украины.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:-- чем снизит нагрузку на БС Украины.

основні запобіжники навантаження: сивочолий не біля керма держави. Гонтарева в Ландоні,Яценюк бродить по периметру стіни і постійно питає....Як вони змогли пройти???
--------------
Все інше відомо і так.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
  _hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є?
А де ще є "період дії воєнного стану"?

Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
Зарплати держслужбовцям обмежили макс.сумою 60кгрн)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:17

пізнавальна стаття на час війни по іно-дочках БСУ
---
Російські «сестри»: 10 міжнародних банківських груп одночасно працюють в Україні та РФ
Про вихід із російського ринку поки що заявили лише 4 міжнародні банківські групи. Мінфін прошерстив список із 359 російських банків і виявив понад 30 іноземних дочок. 10 із них — сестри українських банків. Що з ними буде далі?
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/17/82161048/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:47

  Goodman написав:
слушна думка
дівчата плачуть що програма по 1000 грн закрита,
наразі діє програма 6500 на ФОПа

PS я давно відкрив е-підтримку і чекав слушного моменту , дочекався - перекинули в МОНО за 5сек (видно Моно резервував кошти на свої картки) .


6500 грн перекинули ? Или речь про 1000 грн ?

Я где-то 26 февраля отправил заявку на 1000 грн, потом объявили, что эта программа закрыта. Я уже и забыл про них. А позавчера на карту падают 1000 грн за вакцинацию.
А 6500 грн так и нет пока.
hendrix
 
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