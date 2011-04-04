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ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати, за ким наступний крок?
А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке. Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.
ДУЖЕ сильний хід, і вже на другий день (сьогодні) є реакція - Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... naselennya Єдине що незрозуміло - треба ж законодавчо цю ініціативу підтримати, за ким наступний крок?
А є ресурси для його виконання? 100% гарантії де ще є? Вроді біла росія декларує таке. Та і це мало би потішити в першу чергу тих вкрай небагатьох, хто тримає мільйони-мільярди на депо. Я вважаю достатньо би 400 тис. нарешті закріпити, або ще трохи підняти стелю.
>>> А є ресурси для його виконання? Гривны у Украины -- хоть засыпся.
>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру. Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
6 (или вышеупомянутые 12) тыщ -- это "жир"? -- ну ОК... Зато какая-то часть народу может и перестанет панически метаться "как бабло со всех счетов поснимать да через границу контрабасом перевезти" -- чем снизит нагрузку на БС Украины.
_hunter написав:-- чем снизит нагрузку на БС Украины.
основні запобіжники навантаження: сивочолий не біля керма держави. Гонтарева в Ландоні,Яценюк бродить по периметру стіни і постійно питає....Як вони змогли пройти??? -------------- Все інше відомо і так.
Ой+ написав:Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру. Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
пізнавальна стаття на час війни по іно-дочках БСУ --- Російські «сестри»: 10 міжнародних банківських груп одночасно працюють в Україні та РФ Про вихід із російського ринку поки що заявили лише 4 міжнародні банківські групи. Мінфін прошерстив список із 359 російських банків і виявив понад 30 іноземних дочок. 10 із них — сестри українських банків. Що з ними буде далі? https://minfin.com.ua/ua/2022/03/17/82161048/
Goodman написав: слушна думка дівчата плачуть що програма по 1000 грн закрита, наразі діє програма 6500 на ФОПа
PS я давно відкрив е-підтримку і чекав слушного моменту , дочекався - перекинули в МОНО за 5сек (видно Моно резервував кошти на свої картки) .
Это в Монобанке 6500 грн перекинули ? Или речь про 1000 грн ?
Я где-то в двадцатых числах февраля отправил заявку на 1000 грн, потом объявили, что эта программа закрыта. Я уже и забыл про них. А позавчера на карту начисляют 1000 грн за вакцинацию. А 6500 грн так и нет пока.
Востаннє редагувалось hendrix в Суб 19 бер, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Sirchyk Якщо в конкретному відділенні конкретного банку є валюта, то можете отримувати в еквіваленті 30 тис. грн.
_hunter написав:>>> 100% гарантії де ще є? А де ще є "період дії воєнного стану"?
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру. Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
Але чи стосується це суддів? А то в них і зарплата по інакшому рахувалась, і пенсія не пенсія, а довічне утримання? Та і всякі панки з наглядових рад зовсім не держслужбовці. Чи може хтось чув що вітренко чи коболєв з награбастаних мільярдів щось вділив на захист Батьківщини? А от ще деякі пацюки з набу та прокуратур з чемоданами грошей та злитків шукають щілини то так. В давніші часи дворяни за свої привілеї в першу чергу мали військову лямку тягти, а не думати як перевести кошти в безпечні місця і чи хватиь фонду.