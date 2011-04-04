|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Народ, поделитесь инфой. Как нить можно ещё с наших валютных карт пополнить счета/карты за границей? А то банки обрубывают быстрее возможности, чем я определяю какой ещё работает
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:12
А как обстоят дела с представителями набсоветов и прочих..., так и получают сотни тысяч и миллионы? Или вернуться потом, как только так сразу к своим теплым креслам?
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:55
копейка
дуже надіюсь що час "крово-сосання" коштів в Україні - в минулому
в ідеалі - як із мародерами - скотчем до стовба зі спущеними штанами!
Додано: Суб 19 бер, 2022 23:43
Розслаблятися не варто. Ще прийдуть часи відбудови - побачимо такі ікси у порівнянні з великим будівництвом, що й знати не будемо, як такі порядки чисел називаються.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|